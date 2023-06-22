Ey teknik direktör geldiysen üç kere vur!

Fenerbahçe 2018 yazından bu yana olduğu gibi bu sezona da belirsizlikler içinde giriyor.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Fenerbahçe – Türk futbolunun her geçen gün gerilemesi sonucu - Konferans Ligi 2. ön eleme turuyla Avrupa macerasına başlayacak.

Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe’nin rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau maçının galibi olacak.

UEFA’nın takvimine göre bu turun ilk ayağı 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yani şu an itibariyle bu maça tam 35 gün var.

Resmi maçtan önce ise kulübün Rusya’da düzenlenecek dörtlü turnuva kapsamında oynayacağı 3 hazırlık maçı var. Bu maçlardan ilki de 9 Temmuz’da Zenit’le oynanacak.

Hazırlık turnuvasının başlamasına ise 17 gün var.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINDA SANKİ BİR ŞEY EKSİK

Fenerbahçe’de bir gün Ryan Kent’i açıklıyor diğer gün Edin Dzeko’nun uçağını İstanbul’a indirmeye hazırlanıyor…

Takımın başında hoca yok hoca!

Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Jorge Jesus aylarca her mikrofon bulduğunda mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini vurgulayıp, ayrılığının zeminini oluşturmuştu.

Koskoca Fenerbahçe’nin bu süreç içerisinde bir B planı yok muydu?

Oyuncular 17 gün sonra Rusya’da çimlere ayak basacak ama Samandıra çimlerine ayak basacak bir teknik direktör hala bulunamadı.

Yani halı sahaya bile bu dar sürede adam bulmak zor Allah yönetimin yardımcısı olsun.

MART AYINDA SÖYLEDİM YİNE SÖYLÜYORUM

Ben 17 Mart’ta Jesus’un ayrılığın zemini net bir şekilde oluşturduğunu gördüğüm zaman yine bu köşede kaleme aldığım yazıda şöyle bir ifade kullanmıştım:

“Benim bir futbolsever olarak Fenerbahçe yönetiminden bir talebim var. Bugün 3 - 4 kişinin çalıştığı kurumsallıktan çok ama çok uzak ufak çaplı işletmelerde bile bir çalışan işten ayrılmak istiyorsa ve ayrılacağı tarih belli ise o çalışan gidene kadar biri getirilir, iş beraber götürülür ve eski çalışan gittiği zaman yeni gelen kişi işi olduğu gibi devralır.

Eğer Ali Koç ve yönetimi Tahir Karapınar’a imzalattığı 8 maçlık sözleşme gibi yine günü kurtarmak adına bir hareket yapacaksa, birkaç haftalığına takımı emanet edecekse en azından şimdiden getirsin ki etrafı görsün işi tanısın biraz…”

Herhalde basın sektöründe nispeten yeni olmam ve yaşımın genç olması sebebiyle yazdıklarım pek kimseye ulaşmamış.

Ben bir kez daha şansımı denemek istiyorum.

Madem Jesus’un gideceği bu kadar ayan beyan ortadayken bir önlem alınmadı ve bu kadar dar bir zaman sıkıştırıldı bu meseleyi ancak sağlam yazılmış bir iş ilanı çözer.

Belki birileri görür de kullanmak ister diye teknik direktörü bulmaya yardımcı olacak iş ilanı metnini buraya yazıyorum:

“İstanbul Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Spor Kulübümüzün futbol şubesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip aktif görev alacak teknik direktör alınacaktır.

Daha önce Süper Lig’de çalışmış olan,

Tercihen en az beş yıl teknik direktörlük deneyimi olan,

Futbol dilini etkin biçimde kullanabilen,

Futbol dilbilgisi kurallarına hakim,

Tercihen en az bir yabancı dil bilen,

Tercihen teknik taktik bilen,

Tercihen daha önce Fenerbahçe’de herhangi bir pozisyonda görev almış

Yıldız oyuncularla iletişim konusunda deneyimli,

Araştırmacı, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık,

İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli,

Yönetimin kendisi daha gelmeden yaptığı transferleri kabullenecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Adayların başvurularını bekliyoruz.”