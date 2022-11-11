e-YDS, 4 ildeki 47 sınav merkezinde yarın yapılacak 

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek sınava 5 bin 77 aday katılacak.

Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 355 kişi görev alacak. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek.

e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 TAKVİMİNDE 14 E-SINAV BULUNUYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada 2022 sınav takviminde 13'ü e-YDS, 1'i e-YÖKDİL olmak üzere 14 elektronik sınavın yer aldığını söyledi.

Teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerinde uygulamaya gayret ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

Elektronik sınavlarda geliştirilen teknolojik altyapı sayesinde sonuç açıklama ve değerlendirme işlemleri aynı gün gerçekleşmektedir. Ayrıca adaylar tam güvenlikli e-Sınav merkezlerine biyometrik yöntemlerle alınmakta, kendileri özel kabinlerde kimlik numaraları ve yüz tanıma doğrulamasıyla sınava girmektedir. Sınav güvenliği için sinyal kesici, x-ray cihazı, 360 derece açılı kamera sistemi bulunmaktadır.

