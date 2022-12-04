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e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖSYM e-YDS sınavlarına ilişkin bir duyuruda bulundu. ÖSYM e-YDS’nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Buna göre e-YDS sınavına giren adaylar e-YDS sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:03
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e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?
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ÖSYM e-YDS sınav sonuçlarına ilişkin duyuruda bulundu. E-YDS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2022/13 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. 

ÖSYM, e-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar e-YDS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

E-YDS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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