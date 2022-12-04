ÖSYM e-YDS sınav sonuçlarına ilişkin duyuruda bulundu. E-YDS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2022/13 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM, e-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar e-YDS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
E-YDS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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