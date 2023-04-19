Eyeliner nedir? Eyeliner nasıl çekilir?

Gözleri çekici göstermenin en kolay yolu olan eyeliner makyajın vazgeçilmez parçasıdır. Eyeliner’ın çok sevilip tercih edilmesine karşın gözlere hizalı ve doğru eyeliner çekilmesi de bir o kadar zordur. Peki, eyeliner nasıl çekilir? Eyeliner nedir?

Eyeliner çekmek ya da sürmek sanıldığı kadar kolay değildir. Kusursuz bir eyeliner çekmek için bazı pratik yöntemler var. İşte eyeliner çekmenin püf noktaları..

EYELİNER NEDİR?

Eyeliner kirpik diplerine çizgi çekmek için kullanılan bir makyaj ürünüdür. Gözleri vurgulamak ve makyajın etkisini artırmak amacıyla kullanılır.

EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

Pürüzsüz ve eşit bir taban oluşturmak için göz kapaklarınıza bir göz farı astarı veya kapatıcı uygulayın. Bu işlem eyelinerin daha uzun ve kalıcı olmasını sağlar. Ayrıca daha kolay sürmenize yardımcı olur.

Hassas ve keskin bir kanat için, ince uçlu bir fırça ile sıvı veya jel eyeliner kullanın. Bu tip astarlar, kurşun kalem astarlardan daha iyi kontrol ve hassasiyet sağlar.

Küçük açılı bir fırça veya bir parça bant kullanarak gözünüzün dış köşesinden kaşınızın ucuna kadar düz bir çizgi oluşturun. Bu, kanatlı eyelinerınız için bir rehber görevi görecekti

Kılavuzu referans olarak kullanarak gözünüzün dış köşesine küçük bir üçgen çizerek başlayın.

Üçgenin kaşınızın ucunu işaret ettiğinden emin olun. Üçgeni çizdikten sonra üçgenin ucunu ince bir çizgi çizerek kirpik çizginize bağlayın. Üçgeni göz kalemi ile doldurun ve eşit şekilde uygulandığından emin olun.

Gözünüzün iç köşesinden başlayarak, kirpik çizginiz boyunca dış köşeye doğru ince bir çizgi çizin ve kanada yaklaştıkça kalınlığı kademeli olarak artırın.

Küçük darbeler kullanarak kanadın ucunu kirpik çizginiz boyunca göz kalemine bağlayın. Çizginin pürüzsüz ve eşit olduğundan emin olun.

Hataları veya lekeleri temizlemek için pamuklu çubuk veya makyaj temizleyiciye batırılmış küçük açılı bir fırça kullanın.

Kanatlı eyeliner görünümünü tamamlamak için kirpiklerinize rimel uygulayarak görünümünüzü tamamlayın.

Unutmayın, alıştırma mükemmelleştirir, bu nedenle ilk denemeniz mükemmel değilse cesaretiniz kırılmasın. İstediğiniz görünümü elde edene kadar tekniğinizi uygulamaya ve ayarlamaya devam edin.