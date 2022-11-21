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Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı

Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden terör örğütü PKK/YPG’nin talimatı ile Şanlıurfa’da silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile ona yardım eden 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:50
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Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler, sınırı geçen terörist ile yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi operasyonla yakaladı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan teröris, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Şanlıurfa’da silahlı ve bombalı eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti.
Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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