Eylem hazırlığındaydı! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA
Eylem hazırlığındaydı! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye'de Yahudi okullarına ve sinagoglara gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçladığı belirlenen bir şüphelinin kimlik ve adresini tespit etti. Şüpheli A.A'nın, Türkiye'de ve yurt dışında eylem arayışında olan başka bir şüpheliyle irtibatı da ortaya çıkarıldı.

Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalanan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son Haberler
Arsenal rekor gelire rağmen zarar açıkladı
Arsenal rekor gelire rağmen zarar açıkladı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Adana’da akıl almaz dolandırıcılık! Kendini infaz koruma memuru olarak tanıttı
Adana’da akıl almaz dolandırıcılık! Kendini infaz koruma memuru olarak tanıttı
9 ay sonra gerçek öğrenildi! 5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti!
9 ay sonra gerçek öğrenildi! 5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti!
TÜSİAD soruşturması dış basında: Erdoğan kavgaya girince...
TÜSİAD soruşturması dış basında: Erdoğan kavgaya girince...