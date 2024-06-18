Eylem Tok ve oğlunu kimin yakalattığı ortaya çıktı. Gözaltına alındığında ilk ne dedi?

Mart ayında İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarında Eylem Tok’un 17 yaşındaki ehliyetisz oğlu Timur Cihantimur yaptığı kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden oldu.

Annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçan Timur Cihantirmur yakalandı.

NASIL YAKALANDILAR?

İddialara göre, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u polise, bir Türk kurye ihbar etti.

Boston'da kaldıkları rezidansa dışarıdan yemek söyleyen Eylem Tok, yabancı bir isimle verdiği ileri sürüldü. Yine iddialara göre, yemek söylediği restoranda çalışan bir Türk kurye siparişi götürdüğü adreste Eylem Tok’u tanıdı.

GÖZALTINA ALINDIĞINDA NE DEDİ?

Kurye hemen polise ihbarda bulundu ve baskın yapıldı. Eylem Tok gözaltına alındığı sırada, "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim " ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulunduğu, Tok'un yanında 5 bin dolar nakit olduğu ve evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildiği öne sürüldü.

BUGÜN MAHKEME KARŞISINDALAR

Eylem Tok ve oğlu, bugün saat 18:00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak ve

duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

Öte yandan Tok'un avukatı Brendan Kelley Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunarak Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da lüks otomobiliyle, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarparak Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne sebep olmuştu.

Olayın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un aracıyla olay yerinden ayrılıp önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye gittikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi Adalet Bakanlığı tarafından ABD yetkili makamlarına iletilmişti.