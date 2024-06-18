Eylem Tok’un oğlu hakkında mahkemeden flaş karar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eylem Tok’un oğlu hakkında mahkemeden flaş karar

İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kazanın ardından annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un ABD'de görülen davada, mahkeme erteleme kararı aldı.

Yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda 29 yaşındaki Murat Aci'nin aracına lüks cipiyle çarparak, Aci'nin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

Aci’nin ölümüne sebep olan yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki oğlu Cihantimur, olaydan sonra annesi tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

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15 Haziran'da ABD'de tutuklanan ve haklarında soruşturma başlatılan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un duruşması bugün görüldü.

Tok ve Cihantimur'un duruşmaları hakkında erteleme kararı verilirken, anne ve oğlu alınan karara göre tutuklu yargılanacak.

Mahkeme, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Tok'un duruşmasını 27 Haziran'a, Cihantimur'un duruşmasını ise 20 Haziran'a erteledi.

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