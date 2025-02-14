Eyleme yasak, işçiye müdahale! Büyük direnişe polis çemberi

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük ücretlere karşı iş bırakan işçilerin Demokrasi Meydanı’nda yapacağı basın açıklamasına polis müdahale etti. Meydana yürüyüşe geçen işçilere polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Basın açıklamasına destek vermek üzere meydanda Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM Parti temsilcileri de bulunuyordu. Polisin müdahalesi sırasında alanda gerginlik yaşandı. Zaman zaman işçiler ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Dün, işçilerin yapacağı eylem valilik kararıyla yasaklanmış, ardından BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İşçiler Türkmen'in gözaltına aınmasına yönelik tepkilerini dile getirdi. İşçilerin zam talebine yönelik destek vermek için alanda bulunanlar da polisin müdahalesine tepki gösterdi.