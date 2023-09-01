Sonbahar mevsiminin hissettirdiği hüzün ve umut duygularını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, Eylül ayı ile ilgili sözleri araştırıyor. Peki, Eylül ayı sözleri neler? Eylül ayında gönderilecek mesajlar kısa sözler neler?

EYLÜL AYI SÖZLERİ NELER? EYLÜL AYINDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR

"Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…"

"Hoş geldin Eylül, yaza veda, sonbahara merhaba demenin ayı."

"Eylül, her sonun yeni bir başlangıç olduğunu gösterir. Hoş geldin!"

"Gözlerimde sonbahar, kalbimde umutla; hoş geldin Eylül."

"Eylül rüzgarı ne derse o olur, yaprak döker, kalp yorulur."

"Eylül; şiirini kaybetmiş şairlerin, tekrar kalem tuttuğu aydır."

"Her Eylül bir hikaye bırakır içimizde, unutulmaz ama yerini yenisine bırakır."

"Eylül; yeni başlangıçların, yeni arkadaşlıkların ayı."

"Eylül, hikayelerin ve şiirlerin mevsimi."

"Eylül'ün her yaprağı bir sonbahar şiiridir."

"Eylül’ün sonbahar kokan hüznü, yaşamın tadını çıkarmamız için bir hatırlatıcıdır."

"Eylül, hayatın daima devam ettiğini, her dökülen yaprağın yerine yenisinin geleceğini gösterir."

"Kelimeler yetmez anlatmaya Eylül'ü, sadece yaşanır ve hissedilir."

"Eylül geldi ve tüm renkleri, hüznü, aşkı, umudu getirdi. Her dökülen yaprak, belki de yerini yeni umutlara bırakacak. Hoş geldin Eylül, seni seviyoruz, seni yaşıyoruz."

Yazın sonlarına yaklaşırken, Eylül'ün melankolik rüzgarları aramızda. Bu yeni ay, tüm olumsuzlukları arkamızda bırakacağımız, yepyeni başlangıçlara vesile olacak. Hoş geldin Eylül!"

"Eylül, okulların açıldığı, çocuk seslerinin yeniden parkları doldurduğu, aynı zamanda hüzünlü bir veda mevsimi olan sonbahara 'merhaba' dediğimiz aydır. Hoş geldin, seninle her şey farklı."

''Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım." Cemal Süreya

"Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim." Haşmet Babaoğlu

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

“Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…”

“Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…”

“Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.”