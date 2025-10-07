Eylül ayında en çok konuşulan dizi

1 Eylül’de başlayan 2025-2026 televizyon dizi sezonunun ilk ayında sosyal medyada en çok konuşulan diziler belli oldu.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kanal D’nin ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Uzak Şehir’ dizisi listenin zirvesinde yer aldı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı yapım, oyuncu performanslarıyla sadece sosyal medyada değil; kırdığı reyting rekorlarıyla da çok konuşuluyor.

Uzak Şehir’i listede sırasıyla Veliaht, Çarpıntı, Eşref Rüya, Aşk ve Gözyaşı, Gözleri Karadeniz, Kızılcık Şerbeti, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat ve Kıskanmak takip etti.

Melek Mosso’nun yeni ‘Hayat’ı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Melek Mosso, ilk albüm yolculuğuna hız kesmeden devam ederken çalışmadan ikinci şarkısı ‘Hayat’ı yayınladı.

Sözleri ve müziği Melek Mosso’ya, düzenlemesi Gürsel Çelik’e ait olan şarkıya Murat Joker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yanlışlarla yaşamayı öğrenmemin bir hikâyesi olan şarkı, acıyla kabullenişin, pişmanlıkla devam edişin bir yansıması niteliği taşıyor.

Farklı tınıları ve etkileyici sözleriyle dikkat çeken şarkı, müzik listelerini zorlayacağa benziyor.

Kadın, doğa ve aşkın izinde bir sergi

Ressam Gamze Gökçen, son dönem çalışmalarından oluşan yeni sergisi ‘Ütopya’yı Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, Doğu ile Batı’nın sentezinden doğan eserlerinde Uzak Doğu felsefesinin mistik derinliğini Batı’nın düşünsel yapısıyla harmanlayarak evrensel bir anlatım dili yaratıyor. Gamze Gökçen, bu iki dünya arasında kurduğu sembolik köprüyle izleyiciyi hem düşünsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının eserlerinde yaşam ağacı, dağlar, şelaleler, kadın bedeni gibi simgesel ögeler dikkat çekiyor.

Sergi, Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.