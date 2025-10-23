Eylül ayında yaklaşık 200.000 yeni araç trafiğe çıktı - Resim : 1

Sadece geçtiğimiz ayda yani Eylül ayında tam 196.338 yeni araç trafiğe çıktı. Üstelik bu rakam bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 9 daha az yani sizin anlayacağınız Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılmış yeni araç sayısı 200.000 in bile üzerinde.

Bu hızla gidersek artık ülkede adım atacak yer bulamayız dediğinizi duyar gibiyim ama merak etmeyin trafiğe yeni çıkan araçların hepsi otomobil değil.

Eylül’de trafiğe çıkan araçların yüzde 45 ini motosikletler oluşturuyor, otomobillerin kaptığı pay ise yaklaşık yüzde 41, geri kalan taşıtlardan yüzde 9 u kamyonet yaklaşık yüzde 2 si traktör.
Son kalan yüzde 3 lük dilimdeyse kamyon, otobüs, minibüs gibi araçlar yer alıyor.


2025 yılının başından bu yana 1 milyon 700 bin civarı yeni aracın trafiğe çıktığı ülkemizde toplam motorlu taşıt sayısıda 33 milyonu aştı.