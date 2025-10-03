‘Eylül Işığı’ resim sergisi Ney ezgileriyle açıldı

Açılış töreninde söz alan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, serginin ev sahibi ressamın özgün üslubuna vurgu yaparak duygularını paylaştı: "Kendine has tekniğiyle özellikle zeytin ağaçlarını resmeden Müfit Hocamız, bize hem estetik bir değer sunuyor. Zeytin; barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu kadar, son yıllarda direnişin ve mücadelenin de simgesi haline geldi. Ben de çocuklarımıza doğayı sevdirmek ve köklü mirasımız zeytini tanıtmak amacıyla bir çocuk kitabı kaleme aldım. Çok yakında basılacak. Bugün burada bizlerle birlikte olan yine çok değerli bir sanatçımız var. Neyzen Mustafa Kemal Güngör. Bugün bizlerle birlikte olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergiye ev sahipliği yapan ressam Müfit Karzek, davet edilmekten duyduğu onuru dile getirerek düşüncelerini şu ifadelerle aktardı: "Çok kıymetli bir yerdeyim. Muğla, Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir kent. Yaklaşık 50 yıldır Bodrum'da yaşıyor ve çalışıyorum. Zeytin ağaçlarının doğuya, doğan güneşe baktığını fark ettim. Aslında tüm canlılar bir döngü içerisinde. Zeytin ağaçları da bu döngünün en güçlü sembollerinden biri oldu ve benim resimlerimin ana teması haline geldi. Bugün burada eserlerimi sizlerle paylaşmak benim için büyük mutluluk."

Tören, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ressam Müfit Karzek, neyzen Mustafa Kemal Güngör ile kalabalık bir sanatsever topluluğunun iştirakiyle yapıldı.

Başkan Aras, açılış sırasında ressam Karzek'e zeytin motifli çocuk kitabını hediye ederek etkinliğe anlam kattı.Ressam Müfit Karzek'in "Eylül Işığı" sergisi, iki hafta süresince Sekibaşı Hamamı'nda sanatseverlere kapılarını açacak.

