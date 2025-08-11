Eylül Tumbar acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı! Depremde en yakınını kaybetti

Dün Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından yine merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. İlk depremin ardından beşi 4,0 üzerinde toplam 20 artçı deprem yaşanırken, gece de 43 öncü depremlerin olduğu öğrenildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Aydın, Manisa ve Denizli gibi çevre illerden hissedildi. Depremin ardından Sındırgı'da bir bina yıkıldı, 112 Acil Çağrı merkezlerine 24 hasar ihbarı yapıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde Sındırgı'da yaptığı açıklamada Kaymakamlık binası karşısında yıkılan binada, enkaz altından çıkarılan 81 yaşındaki bir kişinin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremde enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YAKININI KAYBETTİ

Oyuncu Eylül Tumbar, ise depremde amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tumbar, depremin ilk saatinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcası ve yengesi için yardım talep ederken, bir sonraki paylaşımında depremde amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

"AMCAMI KURTARAMAMIŞLAR"

Eylül Tumbar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır.

Geçmiş olsun."

"Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun,

Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim "