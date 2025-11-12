Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek yardım gecesi, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılacak.

Gecede, Eymen’in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağış çağrıları yapılacak. Katılımcılar hem salonda hem de canlı yayın üzerinden bağışta bulunabilecek. Yardım gecesi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, düzenlenecek yardım gecesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biricik evladımız, DMD kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak amacıyla 13 Kasım akşamı tüm Muğla olarak tek yürek olacağız. Bu özel gecede Muğla halkı, Eymen için el ele vererek dayanışmanın ve iyiliğin en güçlü örneklerinden birini sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı geceye katılmaya ve Eymen’e umut olmaya davet ediyorum. Haydi Muğla, hep birlikte Eymen’e umut olalım"