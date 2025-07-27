Eymir Gölü’nde yangın sonrası flaş karar!

Gölbaşı ilçesinde yer alan Eymir Gölü çevresindeki orman yangınının ardından bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Yangının söndürülmesiyle Valilik, göle yaya, bisiklet ve araç girişini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

Girişlere, “Valilik kararıyla yaya, bisiklet ve araç trafiğine kapalıdır” yazılı tabelalar asıldı. Gölün kapalı olduğunu bilmeden gelen bir vatandaş, duygularını anlattı.

“BU SICAKLARDA, YEŞİL ALANLARIMIZ BU KADAR AZKEN BÖYLE HATALAR YAPILMAMALI”

Eymir Gölü’ne yakın yaşayan ve hafta sonları sıkça burayı ziyaret eden Huriye Örten, “Yangın bizi derinden üzdü. Dün ülkemizin pek çok yerinde büyük yangınlar vardı, onları takip ederken çok üzüldük. Her hafta sonu geldiğimde ne yazık ki birçok kişinin çöpünü, cam şişelerini, teneke kutularını yere attığını görüyorum. Defalarca uyarmama rağmen, her yerde çöp tenekesi olmasına rağmen insanlar çöplerini atmaya üşeniyor.

Güvenlik görevlilerimiz ve polisimiz sürekli devriye geziyor. Koruma altında bir alan olmasına rağmen bazı kişiler uyarılara rağmen küçük tüplerle, saclarla ateş yakmaya çalışıyor. Bu sıcaklarda, yeşil alanlarımız bu kadar azalmışken bunlar yapılacak hatalar değil. Artık önlem alınmalı. Lütfen çöplerimizi çöp tenekelerine atalım.

Eşyalarını buraya kadar getiriyorlar, taşımaktan çekinmiyorlar ama çöpe atmaya üşeniyorlar. İki adım atıp çöpümüzü atalım. Ateş yakmayalım. Çayımız soğuk olsun, termosla getirelim. Yeşil alanlarımızı koruyalım, çocuklarımıza miras kalsın istiyorum” dedi.