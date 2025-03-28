EYP Türkiye'de önemli gelişme! Üst düzey atama yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 120 ülkede 9 binden fazla danışmanı bünyesinde barındıran EYP, Türkiye'deki danışmanlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Strateji ve iş geliştirme alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Karamanoğlu, EYP Türkiye'ye Strateji Hizmetlerinden Sorumlu Lider olarak atandı.

Karamanoğlu, şirketlere kurumsal strateji, büyüme stratejisi, satın alma stratejisi, pazara giriş stratejisi ve yeniden yapılandırma stratejisi alanlarında profesyonel hizmetler sunan EYP Türkiye bünyesinde göreve başladı.

1999'da University of Kent'in Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Karamanoğlu, 2000'de London School of Economics'te yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine uluslararası bir danışmanlık şirketinde başladıktan sonra 10 yıl boyunca Avrupa, Avrasya, Amerika ve Türkiye'deki firmaların strateji ve dönüşüm projelerinde görevler üstlendi.

2010-2018 arasında da telekom sektöründe bir firmada strateji, ürün geliştirme ve iş geliştirme alanlarında liderlik pozisyonunda birçok çalışmaya imza attı.

Bu süreçte, yönetim ekibinin bir parçası olarak uluslararası tüketici operasyonlarının karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yürütülmesine ve geliştirilmesine katkıda bulundu.

Yeni görevine başlamadan önce ise 2018-2024 arasında uluslararası bir danışmanlık firmasında Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı olarak görev alan Karamanoğlu, şirketin strateji lideri olarak farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal strateji, büyüme stratejisi, pazara giriş stratejisi gibi alanlarda danışmanlık sunacak.