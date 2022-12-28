29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum

Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum

Erdoğan, 16 Kasım 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:40
Takip Et

EYT açıklaması ardından Erdoğanın 2019 açıklamaları yeniden gündeme geldi

Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin çalışanın emekli olacağını söyledi.

Erdoğan EYT düzenlemesini açıklarken 3 yıl önce aynı konudaki tutumuna dair sözlerini içeren bir video yeniden gündem oldu.

"SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM"

Erdoğan 2019 yılında yaptığı konuşmada, "Tutturmuş erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik, ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum. Bu hesap yanlış hesaptır, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yok Canim
29.12.2022 00:11
Sen yeter ki secimi kaybet. Gerisine karisma.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
2
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
3
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
5
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.