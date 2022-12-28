Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin çalışanın emekli olacağını söyledi.

Erdoğan EYT düzenlemesini açıklarken 3 yıl önce aynı konudaki tutumuna dair sözlerini içeren bir video yeniden gündem oldu.

"SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM"

Erdoğan 2019 yılında yaptığı konuşmada, "Tutturmuş erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik, ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum. Bu hesap yanlış hesaptır, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum" demişti.