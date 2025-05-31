EYT hakkından yararlanamamıştı, tek hamleyle geçmiş maaşlarını bile aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
EYT hakkından yararlanamamıştı, tek hamleyle geçmiş maaşlarını bile aldı

EYT hakkı olmasına rağmen emekli olamayan vatandaş için son sözü Kamu Denetçiliği Kurumu söyledi. Çıkan kararla vatandaş hem emeklilik hakkını hem de geçmiş dönem maaşlarını kazandı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.

KDK'YA BAŞVURMUŞTU

Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.

BİRİKMİŞ AYLIKLARI HESABINA YATIRILDI

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti. SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

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