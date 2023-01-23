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EYT ile emekli olacaklara mahkemeden şok karar. Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edip istifa eden işçi, tazminat alamayınca soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, davalı şirketten yana karar aldı. Uzmanlar, çalışmayı düşünen EYT'lileri uyardı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:34
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EYT ile emekli olanlara mahkemeden şok karar

EYT ile emekli olacaklara mahkemeden şok karar. Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat
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Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

İHA’da yer alan habere göre, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay'dan çok önemli bir karar çıktı.

KIDEM TAZMİNATI DETAYI
Yüksek Mahkeme; emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı 2. dönem için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Uzmanlar, çalışmayı planlayan EYT'iler için kıdem tazminatı uyarısında bulunuyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AYNI YERDE ÇALIŞAN İŞÇİ İSTİFA EDİNCE OLANLAR OLDU
Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etti.

İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti.

Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti. 

Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.

Taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

MAHKEME: KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ
Kararda; davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait iş yerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir."

UZMANLAR UYARDI: MAĞDUR OLABİLİRSİNİZ
Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulundu. Uzmanlar, "Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay'ın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın." dedi.
 

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Levent KILIÇ
23.01.2023 11:07
Bunun yasal dayanağı ne? İstifa etmesi. Ayrılış dilekçenizde "istifa" yazarsanız hakkınız kaybolur. Konu ne kadar çarpıtılmış.  
 
şması yasaklanmalı.
23.01.2023 11:02
Ülkedeki gelir adaletsizliğinin ve işsizliğin en büyük sebebi emeklilerin halen çalışmaya devam etmesidir. Ülkenin huzuru ve refahı için en düşük emekli maaşı asgari ücrete sabitlenip emeklilerin çalı  
 
Karaşimşek
23.01.2023 10:48
Emekli olduğu tarihte kıdem tazminatını alan kişi,aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa 1 yılı geçen hizmetlerinden dolayı ayrıldığı zaman ayrıca kıdem tazminatı alamayacakmıdir? Buda adaletsiz  
 
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