Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT mektubu yazdı. Esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "2.5 milyon insanın istifade ettiği yaşa takılmadan esnafın da yararlanması lazım" ifadelerini kullandı.
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Palandöken, EYT düzenlemesinden esnafın da yararlanmasını istedi ve esnafın bu kapsamda sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT mektubu yazdı.
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Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu anlattım yine aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza anlattım” dedi...
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Palandöken, mektubunda bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT’den esnaf ve sanatkarların yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu yazdı.
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‘ARADAKİ PRİM SAYISI ÇOK ÖNEMLİ’ Palandöken, 5 bin gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanların da aynı haklardan yararlanması sağlanıyor, esnaf olunca 9 bin günü tamamlamış olacaksın...
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Aradaki prim günü sayısı çok önemli” dedi.
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EMEKLİLİK ŞARTLARI EŞİTLENSİ TALEBİ Ayrıca norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savundu. Palandöken, aynı şemsiye altında ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur aynı haklardan yararlansın ifadelerini kullandı.
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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK? EYT henüz Meclis'e gelmedi Çalışma Bakanlığı'ndan TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Şubat ayı içerisinde de komisyon aşamasının tamamlanıp Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor...
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Mart ayında da EYT'lilerin maaş alması bekleniyor...
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Bu takvimlendirmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün açıklamıştı.
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ZAM FARKI NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK? Memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırının 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu...
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Teklif ilk olarak bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.
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Sonrasında Genel Kurul gündemine gelecek...
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Teklifin yasalaşmasının ardından zam farkı hesaplarda olacak...
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EYT’Lİ ÇALIŞANA 5 PUAN İNDİRİM! Öte yandan EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere kredi garanti fonundan destek verilecek...
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EYT’den dolayı ayrılan kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyenlere 5 puan SGK destek indirimi yapılacak.
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EYT’LİLER OLUMSUZ ETKİLENECEKÖte yandan; Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifinin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin ocak sonu veya şubat ayı başında TBMM’de kabul edilerek yasalaşacağını söyledi...
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EYT’lilerin emeklilik dilekçesi 2023 yılına kaldığı için, güncelleme sistemindeki bu uygulamadan dolayı emekli aylıkları bir miktar olumsuz etkilenecek...
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Ocak ayında maaşlara yapılan yüzde 30 zamdan EYT’liler de yararlanacak...
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Ocak zammı yüzde 30 değil de yüzde 10 oranında kalsaydı, EYT’lilerin e-Devlet’e girdiklerinde 31 Aralık’tan önce gördükleri emekli aylığı ile mart ayında alacakları emekli aylığı tutarları aynı olacaktı.