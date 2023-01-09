Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

‘ARADAKİ PRİM SAYISI ÇOK ÖNEMLİ’ Palandöken, 5 bin gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanların da aynı haklardan yararlanması sağlanıyor, esnaf olunca 9 bin günü tamamlamış olacaksın...