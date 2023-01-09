9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT mektubu yazdı. Esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Galeri Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:20
Takip Et
1/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

2/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "2.5 milyon insanın istifade ettiği yaşa takılmadan esnafın da yararlanması lazım" ifadelerini kullandı.

3/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Palandöken, EYT düzenlemesinden esnafın da yararlanmasını istedi ve esnafın bu kapsamda sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT mektubu yazdı. 

4/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu anlattım yine aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza anlattım” dedi...

5/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Palandöken, mektubunda bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT’den esnaf ve sanatkarların yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu yazdı. 

6/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

‘ARADAKİ PRİM SAYISI ÇOK ÖNEMLİ’ Palandöken, 5 bin gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanların da aynı haklardan yararlanması sağlanıyor, esnaf olunca 9 bin günü tamamlamış olacaksın...

7/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Aradaki prim günü sayısı çok önemli” dedi. 

8/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EMEKLİLİK ŞARTLARI EŞİTLENSİ TALEBİ Ayrıca norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savundu. Palandöken, aynı şemsiye altında ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur aynı haklardan yararlansın ifadelerini kullandı. 

9/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK? EYT henüz Meclis'e gelmedi Çalışma Bakanlığı'ndan TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Şubat ayı içerisinde de komisyon aşamasının tamamlanıp Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor...

10/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Mart ayında da EYT'lilerin maaş alması bekleniyor...

11/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Bu takvimlendirmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün açıklamıştı.

12/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

ZAM FARKI NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK? Memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırının 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu...

13/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Teklif ilk olarak bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

14/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Sonrasında Genel Kurul gündemine gelecek...

15/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Teklifin yasalaşmasının ardından zam farkı hesaplarda olacak... 

16/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EYT’Lİ ÇALIŞANA 5 PUAN İNDİRİM!  Öte yandan EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere kredi garanti fonundan destek verilecek...

17/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EYT’den dolayı ayrılan kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyenlere 5 puan SGK destek indirimi yapılacak. 

18/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EYT’LİLER OLUMSUZ ETKİLENECEKÖte yandan; Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifinin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin ocak sonu veya şubat ayı başında TBMM’de kabul edilerek yasalaşacağını söyledi...

19/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

EYT’lilerin emeklilik dilekçesi 2023 yılına kaldığı için, güncelleme sistemindeki bu uygulamadan dolayı emekli aylıkları bir miktar olumsuz etkilenecek...

20/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Ocak ayında maaşlara yapılan yüzde 30 zamdan EYT’liler de yararlanacak...

21/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

Ocak zammı yüzde 30 değil de yüzde 10 oranında kalsaydı, EYT’lilerin e-Devlet’e girdiklerinde 31 Aralık’tan önce gördükleri emekli aylığı ile mart ayında alacakları emekli aylığı tutarları aynı olacaktı.

22/22
Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
4
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
7
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Riva Deresi siyaha döndü! Bakanlık inceleme başlattı
﻿Riva Deresi siyaha döndü! Bakanlık inceleme başlattı
﻿Riva Deresi siyaha döndü! Bakanlık inceleme başlattı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi
﻿Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi
﻿Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi
﻿Bir gecede bir milyon zam yaptılar
﻿Bir gecede bir milyon zam yaptılar
﻿Bir gecede bir milyon zam yaptılar
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında
﻿Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında
﻿Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.