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Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı

Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili uzlaşmazlık yaşandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki bakana da talimat verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:02
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EYT ile ilgili iki bakanlık arasında kriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'yle ilgili Bakan Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati'ye talimat verdi

Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ilgili aylardır yapılan çalışmalar tamamlanamadı. Aralık ayında açıklanması beklenen EYT düzenlemesinin takvimi ocak ayına çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu ayın sonuna kadar (aralık) Meclis’e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım ocak ayına sarkmaz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak AKP kaynakları, EYT’ye yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi olanağının 'olmayabileceğini' açıkladı. Gerekçe olarak ise 'bütçe takvimi' gösterildi.

İKİ BAKANLIK ARASINDA KRİZ

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde, EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında da 'uzlaşmazlık' yaşandığı bildirildi.

BAKAN NEBATİ: HAZİNE’YE YÜK GETİRECEK

EYT ile ilgili daha önce 1.5 milyon kişi için etki analiz çalışmalarının yapıldığına ancak EYT çevrelerinden gelen yoğun baskı ve itiraz nedeniyle EYT’li sayısının 4 milyona çıktığı ve kapsamının genişlediğine işaret edilirken, bu duruma Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Hazine’ye yük getireceği” gerekçesiyle itiraz ettiği belirtiliyor.

ÇALIŞMA BAKANI: MAĞDUR ALIGISI OLUŞACAK

Bu kez bakanlığın 4 milyona çıkan EYT’liler ile ilgili etki analiz çalışması yaptırdığı ifade edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın itirazı üzerine “Hükümet EYT ile ilgili beklentiyi yükseltti. Sadece 1.5 milyon insan emekli olursa, geriye kalanlarda ‘mağdur algısı’ oluşacak. Seçim dönemine giderken bu görüntünün oluşması zarar verir” çıkışını yaptığı kaydediliyor.

ERDOĞAN’DAN HER 2 BAKANA DA TALİMAT

Her iki bakanlık arasında yaşanan 'uzlaşmazlık' için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bakan Bilgin’e hem de Bakan Nebati’ye “Bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün. Bana çözmeden gelmeyin” talimatı verdiği de öğrenildi.

Öte yandan EYT ile ilgili AKP’nin ekonomi kurmayları da devreye girdi. AKP’nin ekonomi kurmayları da Erdoğan’ın talimatı üzerine EYT ile ilgili çalışmalar yürütecek. Ayrıca EYT'li sayısının, Mayıs 2022 itibariyle 4 milyon 683 bin 441 kişi olduğu belirtiliyordu.

Düzenlemeden ilk etapta 1.5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

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Alik
13.12.2022 09:12
O zaman staj ve ciraklarida oraya ekleyelim  
 
Necati
13.12.2022 09:06
Saçma sapan uygulamalarınızla hazineye yük sizsiniz. Seçim hele bir gelsin sırtımından indireceğiz sizi.  
 
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