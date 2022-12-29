Haluk Levent EYT'li dostlarına verdikleri söze dair hatırlatmada bulundu

EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

EYT'lilerin haklarını aramak adına düzenledikleri protesto eylemlerinden bir tanesine katılarak onlara verdiği desteği hatırlatan Levent, bununla birlikte EYT'lilerin kendisine verdiği sözü hatırlattı.

Ankara'da gerçekleşen bir eyleme verdiği destek sırasında çekilmiş videosunu hesabından paylaşan Haluk Levent şunları yazdı:

EYT li dostlar!

Ankarada size desteğe gelmiştim.

Ne demiştiniz?

“ ilk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız”

O gün bugün işte

Ahbap derneğine öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz