29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Haluk Levent EYT'li dostlarına verdikleri söze dair hatırlatmada bulundu

Haluk Levent EYT'li dostlarına verdikleri söze dair hatırlatmada bulundu

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 00:33
Takip Et

EYT kararı ardından Haluk Leventten verilen sözlere dair paylaşım geldi

Haluk Levent EYT'li dostlarına verdikleri söze dair hatırlatmada bulundu
+
Aa
-

EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

EYT'lilerin haklarını aramak adına düzenledikleri protesto eylemlerinden bir tanesine katılarak onlara verdiği desteği hatırlatan Levent, bununla birlikte EYT'lilerin kendisine verdiği sözü hatırlattı.

Ankara'da gerçekleşen bir eyleme verdiği destek sırasında çekilmiş videosunu hesabından paylaşan Haluk Levent şunları yazdı:

EYT li dostlar!
Ankarada size desteğe gelmiştim.
Ne demiştiniz?
“ ilk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız”
O gün bugün işte
Ahbap derneğine öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
2
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
3
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
5
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
6
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Sigaraya dev zam
7
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Kazada kalp krizi şüphesi
﻿Kazada kalp krizi şüphesi
﻿Kazada kalp krizi şüphesi
﻿Sakarya’da hareketli dakikalar. TIR şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymadı
﻿Sakarya’da hareketli dakikalar. TIR şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymadı
﻿Sakarya’da hareketli dakikalar. TIR şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymadı
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.