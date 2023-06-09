EYT Kredisi Nasıl Çekilir?

EYT kredisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacak ancak prim borcu olan kişilere özel olarak sunulmaktadır. Prim borcu bulunan kişilere yönelik olarak borcu ödemesi durumunda emekli olabilme avantajı bulunmaktadır. O nedenle bankalar SGK prim borcu ödemesi için çeşitli oranlarda kredi hizmeti bulundurur.

EYT Kredisi Çekme Şartları Nelerdir?

EYT kredisi çekerken gerekli olan bazı belgeler ve evraklar mevcuttur. Sizden istenen belge ve evrakları tamamlayarak kredi çekmek istediğiniz banka şubesine başvurabilirsiniz. İstenen belgeler;

Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Hizmet dökümü e devlet üzerinden ulaşılabilir ya da işverenden belge alabilirsiniz.)

İlgili kurumdan alınacak SGK prim borcu belirten belge (SGK Prim borcu yazısı e devlet üzerinden alınabilir ya da Sosyal Güvenlik Kurumu müracaatı ile alabilirsiniz.)

Gelir durumu

Tüm bu evrakları belirledikten sonra EYT kredisi başvurusu yapılır.

EYT Kredisi Ne Kadar Çekilebilir?

EYT kredisi bankalar tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacak ancak prim borcu bulunan kişilerin kullanabileceği bir kredi türüdür. Çekilebilecek en az ve en fazla tutar banka tarafından belirlenmektedir.

EYT kredisi çekebilmek için kredi notunuzun iyi olması önem taşır. Bankalar tüm detaylara baksa da en çok dikkat edilen durumlar arasında kredi notu gelmektedir. Faiz oranları ve geri ödeme planları da bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir.

EYT Kredisi Kampanya Koşullarına Nereden Bakılır?

EYT kredisi kampanyaları bankalara göre farklılık göstermektedir. Her bankanın sunduğu kredi oranları, geri ödeme planı ve ne kadar kredi verilebileceği gibi detaylar birbirinden farklıdır. Bu nedenle kampanyaları öğrenmek için banka şubelerinden destek alabilirsiniz. Bankaların internet sitelerinde bazı kampanyaları inceleyebilir EYT kredisi için şartlarınız uygun olması durumunda çekebileceğiniz tutarları inceleyebilirsiniz.

Akbak EYT kredisi kampanyaları kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacak ancak SGK prim borcu olan müşterileri için oldukça fazladır. Aynı zamanda bankadan maaş alma sözünüz için sunulan EYT emekli promosyonu detaylarına da ulaşabilirsiniz. Net bir şekilde bilgi almak ve detaylı ödeme planları ile faiz oranlarını incelemek için size en yakın Akbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.