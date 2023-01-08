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  • EYT’de ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu. AKP’den açıklama geldi. Meğer tahmin edilenden çok daha sonraymış

EYT’de ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu. AKP’den açıklama geldi. Meğer tahmin edilenden çok daha sonraymış

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “EYT’nin şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum” dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:51
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EYT’de ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu. AKP’den açıklama geldi. Meğer tahmin edilenden çok daha sonraymış

EYT’de ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu. AKP’den açıklama geldi. Meğer tahmin edilenden çok daha sonraymış
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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili Kanal 7'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin gündeminin çok yoğun devam ettiğini belirten Turan şunları söyledi:
"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."

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Yalancı Bahar
8.01.2023 15:58
Siz eğer Şubat ta o yasayı çıkartın.Martra maaş ı verin.Eger olmayan bıyıklarımı kazimazsam bende adam değilim.  
 
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