EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılan kaç kişiye aylık bağlandığını, Genel Kurul görüşmelerinde milletvekillerinin sorusu üzerine açıkladı.

EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı

(ANKA) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AKP'nin 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin Genel Kurul görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Muş, aylığı bağlanan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

SGK tarafından, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı.

Oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı. Bugüne kadar 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

Bunlar hem kuruma hem de e-Devlet üzerinden olmak üzere, mükerrer başvurular buna dahildir. Bazı vatandaşlarımız iki kez başvurmuşlar…

Bugün tarihi itibariyle toplamda 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlanma işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir.

YÜZDE 10 HAK KAZANMADI

Henüz aylık bağlanmamış sigortalılar, hizmet birleştirmesi gereken, ilgili kurum yazışmaları yapılarak, yazışma sonucuna göre aylığına hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır.

Normal süreçte yıllık 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında SGK personelinin yoğun mesaisiyle 1 ayda, 1 yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir.

İncelenen başvurularda yüzde 10 oranında aylığa hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık sağlanamadığının bildirildiği tespit edilmiştir.

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