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EYT'de maaşların yatacağı tarih belli oldu

Muhammet Emin Akbaşoğlu “EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:02
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EYT'de ilk maaş için tarih belli oldu

EYT'de maaşların yatacağı tarih belli oldu
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AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin Mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Akbaşoğlu açıklamasında "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız. EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: MART AYI DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum."

ŞARTLAR NE OLMUŞTU?

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK uzun dönem girişi olanlar, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5000 prim gününü tamamladıkları koşulda emekliliği hak edecekler.

ÖMER ÇELİK: MART'TA TAMAMLANMIŞ OLACAK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, "EYT konusu ile ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Meclis'in kendi çalışma sistemi içerisinde çalışmalar devam edecek. Hiçbir gecikme olmadan, seçimler bekleniyor gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun. Şubat veya en geç Martta tamamlanmış olacak." demişti. 

 

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Bilgin Tarhan
20.01.2023 13:12
Bu oyalama taktiğiyle de 2 aylık maaşlar verilmemiş olacak.  
 
Erol 61
20.01.2023 13:11
Çok acele etmenize gerek Yok Mayıs'ta seçimler var nisanin ortalarında o zamana kadar eyt çıkartırsınız  
 
e
20.01.2023 13:05
yüzde 18 zam verdiniz onu ne yapacaksınız  
 
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