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EYT başvurusu için SGK borçlanması nasıl yapılacak. Milyonların merak ettiği detaylar belli oldu

EYT’de yaş sınırının kalkmasından sonra 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları için EYT başvuru süreci başlayacak. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK süreci nasıl yapılacak. İşte E-Devlet üzerinden yapılacak başvurunun detayları…

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 22:25
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EYT'de milyonların merak ettiği detaylar belli oldu. SGK borçlanması nasıl yapılacak

EYT başvurusu için SGK borçlanması nasıl yapılacak. Milyonların merak ettiği detaylar belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’de yaş sınırının kalktığını açıkladı.

EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı netleşirken, EYT hesaplama konusunda araştırmalar hızlandı.

 4A, 4B, 4C’li çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları için süreç başlıyor.

BORÇLANMADA SON GÜNLER

EYT’de son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının 2023’te, kalan kısmının ise 2024’te emekli olabileceğini belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor.

Eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 3 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

YENİ YILDA BORÇLANMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK
ASKERLİK BORÇLANMASI

GÜNLÜK: 69,02 TL
ZAMLI: 107 TL

180 GÜNLÜK: 14,423 TL
ZAMLI: 19,260 TL

450 GÜN: 31,059 TL
ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

1 ÇOCUK: 49,694 TL
ZAMLI: 76.320 TL

2 ÇOCUK: 99,338 TL
ZAMLI: 153,007 TL

3 ÇOCUK: 149,083 TL
ZAMLI: 223.587 TL

SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER

Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.

EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı. 

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır
-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır
-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.
-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir. Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir. Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir. Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir
Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir. Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

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Yıldıray
28.12.2022 22:43
99 sonrası işe girenlere büyük haksızlık yapıldı..  
 
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