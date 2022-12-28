EYT'de yaş engeli kalktı. CHP'den dikkat çeken paylaşım

EYT'de yaş engelinin kaldırılmasıyla birlikte CHP sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT ile ilgili paylaşımını alıntılayarak Kılıçdaroğlu'nun mücadelesiyle sorunun çözüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da düzenlenen EYT zirvesi sonrası yaptığı açıklamada EYT ile ilgili uzun süredir tartışılan yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki sosyal medya üzerinden geldi.

CHP resmi hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü." denilerek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 18 Temmuz 2022 tarihinde EYT ile ilgili yaptığı "EYT Loading" paylaşımı alıntılandı.

Paylaşımın devamında "Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise çok az kaldı... #EYT #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" ifadeleri yer aldı.

CHP kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü. Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise çok az kaldı... #EYT #TeşekkürlerKılıçdaroğlu"

ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkını kazanırken; herhangi bir yaş sınırı gelmediği de belirtildi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI OLMAYACAK"

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.