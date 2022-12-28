28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • EYT'de yaş engeli kalktı. CHP'den dikkat çeken paylaşım

EYT'de yaş engeli kalktı. CHP'den dikkat çeken paylaşım

EYT'de yaş engelinin kaldırılması sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. CHP sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun mücadelesine dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:15
Takip Et

EYT'de yaş engeli düzenlemesine CHP'den dikkat çeken paylaşım

EYT'de yaş engeli kalktı. CHP'den dikkat çeken paylaşım
+
Aa
-

EYT'de yaş engelinin kaldırılmasıyla birlikte CHP sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT ile ilgili paylaşımını alıntılayarak Kılıçdaroğlu'nun mücadelesiyle sorunun çözüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da düzenlenen EYT zirvesi sonrası yaptığı açıklamada EYT ile ilgili uzun süredir tartışılan yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki sosyal medya üzerinden geldi. 

CHP resmi hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü." denilerek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 18 Temmuz 2022 tarihinde EYT ile ilgili yaptığı "EYT Loading" paylaşımı alıntılandı.

Paylaşımın devamında "Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise çok az kaldı... #EYT  #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" ifadeleri yer aldı.

CHP kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü. Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise çok az kaldı... #EYT  #TeşekkürlerKılıçdaroğlu"

ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkını kazanırken; herhangi bir yaş sınırı gelmediği de belirtildi. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI OLMAYACAK"

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor.  Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. 

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yarın
28.12.2022 22:04
ey muhalefet neler yaptırıyorsun  
 
Yörükeller
28.12.2022 21:37
Allah razi olsun CHPden Vaatleriyle baskilariyla AKPye neler yaptitiyor demekki oluyormus Helal olsun Mualefete  
 
Vur-al
28.12.2022 21:36
Tesekkurler kilictaroglu... tebrikler, bunlara kalsa kolelik sistemi devamdı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
3
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
4
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
5
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
6
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
7
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
﻿Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
﻿Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
﻿Ali Babacan DEVA Partisi’nin kadın eylem planını açıkladı
﻿Ali Babacan DEVA Partisi’nin kadın eylem planını açıkladı
﻿Ali Babacan DEVA Partisi’nin kadın eylem planını açıkladı
﻿Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
﻿Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
﻿Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
﻿Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
﻿Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
﻿Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.