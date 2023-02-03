AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

3- "1 MART'TAN İTİBAREN..."Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu...