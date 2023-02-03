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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirildiği iddialarına yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:32
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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

1- AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

2- Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

3- "1 MART'TAN İTİBAREN..."Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu...

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır...

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

5- Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı" diye konuştu.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

6- Yürürlükteki mevzuata göre, EYT'lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazandığına değinen Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler" dedi.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

7- Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

9- Komisyona bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, Türkiye'de en son emekli olanların ortalama yaşının 54, EYT'li olarak tanımlanan grubun yaş ortalamasının ise 48,5 olduğunu belirtti.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

10- Nüfusun yaşlanmasıyla emekli sayısında da bir artış olduğunu dile getiren Arat, 2000'lerin başında 6,5 milyon seviyesinde olan SGK'den emekli maaşı alanların sayısının bugün itibarıyla 13,9 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

11- EYT kapsamındakilerin ortalama yaşının 48 olduğunu dile getiren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Teklif, gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da görüşülecek" diyerek yasalaşacağı net tarihi açıklamış...

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

12- "Mart ayı içinde SGK bunların emeklilik işlemlerine başlamış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

13- EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

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AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

14- EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek.

15/18
AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

15- EYT HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor.

16/18
AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

16- Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.(AA)

17/18
AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

18/18
AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

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