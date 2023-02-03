AKP'li üst düzey isim EYT'deki büyük yalanı açıkladı

1- AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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2- Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.
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3- "1 MART'TAN İTİBAREN..."Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu...
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4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır...
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5- Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı" diye konuştu.
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6- Yürürlükteki mevzuata göre, EYT'lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazandığına değinen Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler" dedi.
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7- Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı.
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8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
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9- Komisyona bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, Türkiye'de en son emekli olanların ortalama yaşının 54, EYT'li olarak tanımlanan grubun yaş ortalamasının ise 48,5 olduğunu belirtti.
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10- Nüfusun yaşlanmasıyla emekli sayısında da bir artış olduğunu dile getiren Arat, 2000'lerin başında 6,5 milyon seviyesinde olan SGK'den emekli maaşı alanların sayısının bugün itibarıyla 13,9 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.
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11- EYT kapsamındakilerin ortalama yaşının 48 olduğunu dile getiren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Teklif, gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da görüşülecek" diyerek yasalaşacağı net tarihi açıklamış...
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12- "Mart ayı içinde SGK bunların emeklilik işlemlerine başlamış olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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13- EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.
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14- EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek.
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15- EYT HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor.
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16- Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.(AA)