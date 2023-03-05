EYT'li çalışana ücret koruması

Özel sektörde bulunanların eski işine dönüşü için öngörülen süre ise 30 güne çıktı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira olacak.