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EYT'li çalışana ücret koruması

EYT yürürlüğe girdikten sonra dilekçeler verilmeye başlandı. Ancak EYT'lilerin büyük çoğunluğunun çalışmaya devam edeceği belirtildi. EYT ile birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki çıkarıldı.

Galeri Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:57
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EYT'li çalışana ücret koruması

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EYT'li çalışana ücret koruması

EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki devreye alındı. Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılayacağını belirtti.

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EYT'li çalışana ücret koruması

Prim teşvikinde olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı verileceği ifade edildi. Bu desteğin asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişeceği belirtildi.

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EYT'li çalışana ücret koruması

Özel sektörde bulunanların eski işine dönüşü için öngörülen süre ise 30 güne çıktı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira olacak.

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EYT'li çalışana ücret koruması

YÜZDE 87'Sİ ÇALIŞMA HAYATINA DEVAM EDİYOR

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EYT'li çalışana ücret koruması

Emekliliğe hak kazanan SSK'lıların yüzde 87'si aktif olarak çalışma hayatına devam ediyor. Bu yıl emekli olabileceklerin 1.7 milyonu SSK, 496 bini Emekli Sandığı, 89 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor.

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EYT'li çalışana ücret koruması

SSK'lılarda (4A) prim kaybı beklenmiyor.

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EYT'li çalışana ücret koruması

EYT'de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira hesaplanırken SSK'dan emekli olanlar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur'dan emekli olanlar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar da yaklaşık 12 bin 389 lira alacak.

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EYT'li çalışana ücret koruması

DÜŞÜK ÜCRET BİLDİRİLEMEYECEK

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EYT'li çalışana ücret koruması

İşveren, EYT kapsamında emekli olduktan sonra 30 gün içinden yeniden işe aldığı personelin ücretini düşük bildirirse SGK tarafından teftişle karşı karşıya kalabilecek.

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EYT'li çalışana ücret koruması

EYT kapsamında emekli olanlar SSK ve Bağ-Kur'lu çalışmaya devam ederken emekli aylıklarında herhangi bir kesinti olmayacak.

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EYT'li çalışana ücret koruması

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alacak.

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EYT'li çalışana ücret koruması

ESNAFLIK YAPAN PRİM ÖDEMEYECEK

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EYT'li çalışana ücret koruması

Bağ-Kur kapsamında çalışan emekli EYT'liler, emekli aylıkları kesilmeden ve hiçbir prim ödemeden faaliyetine devam edecek.

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EYT'li çalışana ücret koruması

SSK, Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan EYT'liler de hiçbir prim ödemeden esnaflık yapabilecek.

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EYT'li çalışana ücret koruması

Taşerondan kadroya geçenler için de zorunlu emeklilik sona erdi.

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