EYT'li çalışana ücret koruması

EYT yürürlüğe girdikten sonra dilekçeler verilmeye başlandı. Ancak EYT'lilerin büyük çoğunluğunun çalışmaya devam edeceği belirtildi. EYT ile birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki çıkarıldı.
EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki devreye alındı. Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılayacağını belirtti.
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Prim teşvikinde olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı verileceği ifade edildi. Bu desteğin asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişeceği belirtildi.
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Özel sektörde bulunanların eski işine dönüşü için öngörülen süre ise 30 güne çıktı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira olacak.
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YÜZDE 87'Sİ ÇALIŞMA HAYATINA DEVAM EDİYOR
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Emekliliğe hak kazanan SSK'lıların yüzde 87'si aktif olarak çalışma hayatına devam ediyor. Bu yıl emekli olabileceklerin 1.7 milyonu SSK, 496 bini Emekli Sandığı, 89 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor.
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SSK'lılarda (4A) prim kaybı beklenmiyor.
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EYT'de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira hesaplanırken SSK'dan emekli olanlar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur'dan emekli olanlar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar da yaklaşık 12 bin 389 lira alacak.
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DÜŞÜK ÜCRET BİLDİRİLEMEYECEK
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İşveren, EYT kapsamında emekli olduktan sonra 30 gün içinden yeniden işe aldığı personelin ücretini düşük bildirirse SGK tarafından teftişle karşı karşıya kalabilecek.
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EYT kapsamında emekli olanlar SSK ve Bağ-Kur'lu çalışmaya devam ederken emekli aylıklarında herhangi bir kesinti olmayacak.
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Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alacak.
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ESNAFLIK YAPAN PRİM ÖDEMEYECEK
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Bağ-Kur kapsamında çalışan emekli EYT'liler, emekli aylıkları kesilmeden ve hiçbir prim ödemeden faaliyetine devam edecek.
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SSK, Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan EYT'liler de hiçbir prim ödemeden esnaflık yapabilecek.
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Taşerondan kadroya geçenler için de zorunlu emeklilik sona erdi.