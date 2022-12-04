EYT'liler dikkat. Yasalaşma süreci 2023'e kalıyor, hak kaybı olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten 'üyesi' var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ertelendi.

Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde geri adım atılmadı. Aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi. Gerekçe olarak, 'oluşacak mali yük' gösterildi.

Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. EYT'li sayısının, Mayıs 2022 itibariyle 4 milyon 683 bin 441 kişi olduğu belirtiliyordu. Ancak ilk etapta düzenlemeden 1.5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi.

Gerçekgündem'in haberine göre; kimlerin emekli olabileceği ise yapılan düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak. Ancak teklif bu ay Meclis'e sunulsa bile, takvim düzenlemenin yeni yıldan önce yasalaşmasına olanak tanımıyor.

SADECE 1 HAFTA KALIYOR

5-16 Aralık arasından TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi yapılacak. Bütçe görüşmeleri boyunca başka bir teklif gündeme alınamıyor. Planlamaya göre Meclis 24 Aralık'ta tatile girecek.

Bu nedenle EYT düzenlemesi için bütçe görüşmelerinden sonra sadece 1 hafta kalıyor. AKP kurmayları bu zaman zarfında limanlar ve maden sahaları ile ilgili düzenlemenin yer aldığı torba teklifin gündeme taşınacağını vurguladı.

Teklifin yeni yılın ilk mesaisi olabileceği belirtiliyor.

HAK KAYBINA YOL AÇACAK MI?

AKP kurmayları, geç yasalaşmanın hak kaybına yol açmayacağını belirtti. Düzenlemenin yürürlüğe girişi 1 Ocak 2023 olacağı için emekli aylığından kıdem tazminatına kadar çalışan için bir kayıp yaşanmayacak.