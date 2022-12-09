EYT’liler hayal kırıklığına uğradı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dakikalarca konuştu yeni bir şey söylemedi

EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" demişti.

EYT'de en kapsamlı ve gerçekçi düzenlemeyi yapacaklarını ifade eden Bilgin, "İnşallah ocak ayına sarkmaz ve bu ayın sonunda Meclis'in gündemine getiririz" dedi. Bilgin "Bunu açıkça ifade etmek isterim ki biz en kapsamlı şekilde bu düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle Hüseyin Örs beye geçmiş olsun diyorum.

Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.

Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişiklerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.

Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.

Türkiye’de kamu sendikalaşması yüksek ancak işçi sendikalaşması düşüktür. Buradaki temel sebep orta ve küçük işletmelerde sendikalaşmaya karşı tavrıdır. Buna karşı mücadele etmek tüm siyasilerin görevidir.

Şunun altını çizmek istiyorum; bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var, işten atmaya varan tavırlar var. Ben burada işverene hiç bakmam ve bunun üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın.

Sendikal düzenlemelerin genişletmesi gerekiyor. Bunu giderecek bir çalışmamız var.

Geçtiğimiz dönemde özellikle toplu sözleşmelerde bizim enflasyona karşı korumamız gereken bir düzenlememiz var ve biz bunu kullanıyoruz. Bir çok şeyde biz bu sözleşmelere çalışan yönünde destek verdik.

3600 EK GÖSTERGE'YE DAİR AÇIKLAMA

Daha önce 3600’le ilgili bir düzenleme sözü verdik ve biz bunu gerçekleştirdik. Daha önce bu 4 meslek grubu kapsıyordu, biz bunu daha da genişlettik. Şimdi bunu daha da genişletiyoruz.

ASGARİ ÜCRET

Üzerinde durduğumuz diğer önemli bir konu da asgari ücret. Geçen yıl önemli bir düzenleme yaptık. Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Asgari ücretle ilgili bir araştırma yaptırdık. O araştırmaya göre ortalama kamuoyu beklentisi çok yüksek çıktı. İşverenlerin 7 bin civarında çıktı.

Kamuoyunun beklentisi nedir dile Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık. Kamuoyunun beklentisi 8 bin TL üzerinde, işverenlerin beklentisi 7 bin TL olarak çıktı. Çalışmalar devam ederken konuşulan rakamları burada söylemem doğru değil.

Asgari ücretlerin oranı yüzde 38 ve bu da ciddi bir orandır. Bu da bize asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil.

Bu düzenleme tüm çalışanların alacağı ücreti de düzenliyor. Biz asgari ücreti ne kadar gerçeğe yakın belirlersek diğer çalışanlar da bundan o kadar faydalanır.

Çalışma sorunlarının başında gelen bir diğer konu istihdam. Biz işsizlik sorununu da çözmeye çalışıyoruz.

Fon kaynaklarımızı iyi yönetmemiz lazım. Burada herhangi bir istismara izin vermiyoruz. Bu fon kaynakları da giderek büyüyor. O fonların buharlaşmasına asla izin vermem.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Yaptığımız düzenlemeyle sözleşmeleri personelleri hemen kadroya geçiriyoruz. Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Bunların içerisinde sağlık çalışanı, sanatçı ve üniversite çalışanları da var. Sayı 500 bin. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. Bu arada geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Onu da Meclis’in gündemine getireceğiz.

EYT AÇIKLAMASI

EYT konusu en önemli konulardan biri. Uzamasının nedeni herkesi dinliyoruz. Şimdi odaları dinliyoruz. Bu işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Mali yükünün de olduğunu söylüyorlar.

Yaş sınırını öteleyen diyenler de oluyor. 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları bu kapsıyor. Ancak dijitale aktarılmayanlar var. Bunu halletmeye çalışıyoruz. İnşallah bu Ocak ayına sarkmaz ve bu ay Meclis’e gelir. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız.

Burada temel kriterler 3 tane. Bunlar yaş şartı olmasaydı emekli olan kişisini açıklamıştım. Bunu açıkça ifade etmek isterim ki biz en kapsamlı şekilde bu düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz. EYT de gündeme geldiğinde aynı kapsayıcılıkta olacaktır.