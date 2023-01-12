EYT’liye maaş promosyonu piyangosu: Önceki miktarların 3 katı yatacak. İlk 3 güne dikkat

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından emekli olacak olması bankaları da heveslendirdi. Bankalarda emeklileri çekebilmek için promosyon yarışı şimdiden başladı.



MAAŞ PROMOSYONU YARIŞI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yaz başlayan emekli maaş promosyonları yarışı yılın son ayına kadar devam etti. Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı.



Mynet’te yer alan haberde, şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANMAYA BAŞLAYACAK

Bankaların bu promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kattan fazla arttırarak yaklaşık 25 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamların bankalar tarafından tek tek açıklanması bekleniyor.



EYT'lilerin ise promosyon rakamı konusunda pek çok tahmini var. ATV Ana Haber'e konuşan EYT'li bir vatandaş, en az 10 bin liralık emekli maaş promosyonu beklediğini dile getiriyor. Bir başka emekli adayı ise 15 bin lira verileceğini düşündüğünü ifade ediyor.



“İLK 3 GÜN” UYARISI

EYT'liler için promosyonun ne zaman verileceğine dair değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, şunları söyledi:



"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair birçok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz 'Biz promosyonu hak ettik' diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor.”



GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Özel bankalarda ek artışlarla beraber promosyon miktarı 7.500 TL'ye kadar veriliyor. Kamu bankalarında ise 5.500 ila 7.500 TL arasında maaş alanların 3.500 TL, 7.501-10.000 TL maaş alanların 4.500, 10.000 TL ve üzerinde maaş alanların ise 5.000 TL emekli maaş promosyon hakkı bulunuyor.

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