Eyüp Aydın resmen Samsunspor'da

Yeni sezonda Türkiye’yi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Samsunspor, yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray’dan 21 yaşındaki Eyüp Aydın’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bayern Münih altyapısında yetişen Eyüp Aydın, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 1.81 boyundaki Eyüp Aydın 2024-2025 sezonunda toplam 4 maçta forma giyerek 1’de gol katkısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise, “Ailemize yeni bir güç katıldı: Eyüp Aydın! Bu sezon kiralık olarak kadromuza dahil olan Eyüp’e kırmızı-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi