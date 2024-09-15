Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları'na toplatma kararı

Eyüp Sabri Tuncer'den yapılan açıklamada ise söz konusu ürünlerin eski ürünler olduğu ve markalarının haksız yere karalandığı vurgulandı.

AB, Türkiye'nin yılların köklü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’in Mart 2022 öncesinde üretilen bazı ürünlerini toplatmaya başladı. Toplatma kararının gerekçesi ise kullanılan BMHCA adlı maddenin hamileler ve bebekler için risk oluşturduğu şeklinde açıklandı.

Ancak Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, bu kararın eski ürünlere yönelik olduğunu vurgulayarak markanın haksız yere hedef alındığını savundu.

YASAKLANAN MADDE VE TOPLATMA KARARI

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı bilgilere göre, 2022 yılı Mart ayı önce üretilen bazı Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları, BMHCA (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde) maddesi içermesi nedeni ile toplatılıyor. Bu madde, Avrupa Birliği kozmetik düzenlemelerine göre üreme sistemine zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine yol açabileceği için yasaklılar listesinde bulunuyor.

AB yetkilileri, bu kararla birlikte söz konucu kolonyaların hızla raflardan çekilmesini talep etti.

ENGİN TUNCER: O YILLARDA SERBSTÇE KULLANILIYORDU

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, toplatma kararı ile ilgili karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu maddenin 2022'ye kadar dünya genelinde serbestçe kullanıldığını hatırlattı. Engin Tuncer, “O dönemde bu hammadde uluslararası standartlara uygundu, bugün yasaklanması, geçmişteki üretimleri karalamamalı” diye konuşarak tepki gösterdi.

Tuncer diğer yandan , şirketin Avrupa Birliği kozmetik yönetmeliklerine her zaman uyduğunu ve 2022 sonrası üretilen ürünlerde bu maddenin kullanılmadığını hatırlattı.

LİSTEDE BULUNAN ÜRÜNLER

- Bodrum Mandalinasi (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Dogal Zeytinyagli Dus Jeli (600 ml)

- Dogal Zeytinyagli Sivi Sabun (750 ml)

- El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)

- Hatiralar (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Klasik Limon (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Okyanus (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Combative for Men (250 ml)Empress (50 ml)

- Gardenya (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Love Kisses (50 ml, 250 ml)

- Tras Kolonyasi No 2 (250 ml)

- Tütün (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

- Peaceful for Men (250 ml)

- Pure Love (50 ml, 250 ml)

- Yasemin (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml).

- Warm Sugar (50 ml, 250 ml)

- Wild Beauty (50 ml, 250 ml)