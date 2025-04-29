Eyüp Saka "Finali kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz"

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona’ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Saka, üzgün olduklarını belirterek "Türk halkına, kulübümüze, camiamıza, şehrimize güzel bir galibiyetle iyi ve güzel bir mutluluk yaşatmak istemiştik ama yapamadık. Bundan dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"BU ORGANİZASYON ÇOK BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU"

"Bu organizasyon genç oyuncular ve gelişimleri için çok önemli. Kulübümüz için de çok önemli. Kulübümüzün alt yapısının, vizyonunun belirgin hale gelebilmesi Avrupa'da tanınır hale gelebilmesi için bu çok önemli bir organizasyon. Başından sonuna kadar çok mutlu ve gururlu sahada olduğumuz, temsiliyetimizi en iyi şekilde sahada yansıtmak için olduğumuz bu organizasyon, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacaksa en büyük mutluluğu oradan duyarız. Bu yönden bakıyoruz biraz. Bu organizasyon bize de çok büyük tecrübe oldu. İnşallah sürdürülebilir hale getirerek gelecek yıllarda yine oyuncularımız için kulübümüz için katkı sağlanacak bir ortam oluşturmuş oluruz."

"BURADA OLMAK İÇİN TÜRKİYE'DE DERECE YAPMAK LAZIM"

Takımın geleceği adına yöneltilen soruya Saka, "Biz her platformda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yine bu organizasyonların içerisinde olabilmek için Türkiye'de bir derece yapmak lazım. Şu an orada avantajlı gibi gözüküyoruz ama orada oynanmamış maçlar hiçbir zaman kazanılmamıştır. Bunları oynayarak, oynadıktan sonra hedefimize ulaşacağız inşallah. Gelecek yıllar adına da dediğim gibi bu organizasyonları bir tecrübe, bir deneyim, bir gelişim olarak görerek kendimize katkı sağlamaya, oyuncularımıza katkı sağlamaya çalışacağız." yanıtını verdi.