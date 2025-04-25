Eyüp Saka'dan Ertuğrul Doğan'a teşekkür

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza, taraftarlarımıza, şehrimize, ülkemize armağan ediyoruz. Onlarla birlikte kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Her maçı kendi özelinde değerlendirdiklerini aktaran Saka, şöyle devam etti:

"Aslında bugün oyun biraz Salzburg'un yüksek baskı gücünden dolayı bizi direkt oyuna yöneltti. Direkt oyundan sonra ikinci topları alarak hücuma çıkmayı planlamıştık. Zaman zaman bunları yaptık, zaman zaman kırılmalarımız oldu ama golü yedikten sonraki o reaksiyonun, top rakibe geçtikten sonraki reaksiyon bizim için çok önemliydi. Böyle bir reaksiyondan sonra bu golün gelmesi, bizi galibiyete taşıması ayrıca mutlu etti."

ERTUĞRUL DOĞAN'IN DESTEĞİ

Saka, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın altyapıya gösterdiği öneme değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son olarak da şunu söylemek istiyorum az önce de bahsetmiştim Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın akademiye bakış açısı, vizyonu, akademideki tırnak içinde söylüyorum torpil yada iltiması kaldırmaya yönelik çabaları, bu tarz vizyonu, akademideki bu başarıyı sağladığını düşünüyorum. Kendisi ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek verdi bizi hiç yalnız bırakmadı."