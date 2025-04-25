Eyüp Saka'dan Ertuğrul Doğan'a teşekkür

Düzenleme: Kaynak: AA
Eyüp Saka'dan Ertuğrul Doğan'a teşekkür

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka açıklamalar yaptı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza, taraftarlarımıza, şehrimize, ülkemize armağan ediyoruz. Onlarla birlikte kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Her maçı kendi özelinde değerlendirdiklerini aktaran Saka, şöyle devam etti:

"Aslında bugün oyun biraz Salzburg'un yüksek baskı gücünden dolayı bizi direkt oyuna yöneltti. Direkt oyundan sonra ikinci topları alarak hücuma çıkmayı planlamıştık. Zaman zaman bunları yaptık, zaman zaman kırılmalarımız oldu ama golü yedikten sonraki o reaksiyonun, top rakibe geçtikten sonraki reaksiyon bizim için çok önemliydi. Böyle bir reaksiyondan sonra bu golün gelmesi, bizi galibiyete taşıması ayrıca mutlu etti."

ERTUĞRUL DOĞAN'IN DESTEĞİ

Saka, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın altyapıya gösterdiği öneme değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son olarak da şunu söylemek istiyorum az önce de bahsetmiştim Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın akademiye bakış açısı, vizyonu, akademideki tırnak içinde söylüyorum torpil yada iltiması kaldırmaya yönelik çabaları, bu tarz vizyonu, akademideki bu başarıyı sağladığını düşünüyorum. Kendisi ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek verdi bizi hiç yalnız bırakmadı."

Son Haberler
Adalet Bakanı'ndan DEM Parti'nin Öcalan talebine net yanıt: Engel yok...
Adalet Bakanı'ndan DEM Parti'nin Öcalan talebine net yanıt: Engel yok...
Ümit Özdağ’ın avukatından çok konuşulacak açıklama! Suçlamalarla raporlar çelişiyor...
Ümit Özdağ’ın avukatından çok konuşulacak açıklama! Suçlamalarla raporlar çelişiyor...
Eyüp Saka'dan Ertuğrul Doğan'a teşekkür
Eyüp Saka'dan Ertuğrul Doğan'a teşekkür
Papa organlarını neden bağışlayamadı? Sebebi belli oldu
Papa organlarını neden bağışlayamadı? Sebebi belli oldu
Kokusuz balık pişirmenin yolu: İtalyan şeflerin çok özel yöntemi
Kokusuz balık pişirmenin yolu: İtalyan şeflerin çok özel yöntemi