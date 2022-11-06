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Lider Eyüpspor hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:19
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Eyüpspor Altınordu'yu 2-1 yendi

Lider Eyüpspor hata yapmadı
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Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor, 12. hafta maçında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

25. dakikada Alpaslan Öztürk'le öne geçen Eyüpspor, 58. dakikada Ahmet Ildız'ın golüyle farkı açtı.

Altınordu'nun tek golü 89. dakika Ahmet İlhan'dan geldi. 

Sahadan 2-1 galip ayrılan Eyüpspor, puanını 27 yaparak liderliğini sürdürdü. 

Altınordu ise 12 puanda kaldı.

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