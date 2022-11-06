Lider Eyüpspor hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor, 12. hafta maçında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.
25. dakikada Alpaslan Öztürk'le öne geçen Eyüpspor, 58. dakikada Ahmet Ildız'ın golüyle farkı açtı.
Altınordu'nun tek golü 89. dakika Ahmet İlhan'dan geldi.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Eyüpspor, puanını 27 yaparak liderliğini sürdürdü.
Altınordu ise 12 puanda kaldı.
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