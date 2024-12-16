Eyüpspor Arif Sarsılmaz'a takıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor Arif Sarsılmaz'a takıldı!

Yaptığı sıra dışı tıraşlarla futbolcuların aranılan kuaförü haline gelen Arif Sarsılmaz’ın son müşterileri Eyüpsporlu Josip Brekalo ve Antonin Barak oldu.

Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'ya takılan Eyüpsporlu futbolcular bu kez de ünlü kuaför Arif Sarsılmaz'a takıldı. Sosyal medyadan ününü duydukları Arif Sarsılmaz’a tıraş olmak için gelen Brekalo ve Barak, “Bakalım söyledikleri gibi ellerin gerçekten sihirli mi? Göreceğiz” diyerek kuaför koltuğuna oturdu. Arif Sarsılmaz, Brekalo’yu tıraş ederken dikkatle izleyen Barak, “Daha önce makasını bu kadar ustalıkla kullanan kuaför görmedim, tebrik ederim” dedi.

Tıraş sonrası kuaför Arif Sarsılmaz’la sosyal medyasında paylaşmak için fotoğraf çektiren Brekalo ise, “Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Arif’in sihirli dokunuşuyla imajım yenilendi. Türkiye’den ayrılana dek başka kuaför aramam” diye konuştu.

Müşteri memnuniyetinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten kuaför Arif Sarsılmaz, “Bu güne kadar koltuğuma oturup kendisini benim ellerime bırakan hiçbir müşterim pişman olmadı. Bu da benim en büyük ödülüm oluyor. Altın Makas ödülü verseler bu kadar sevinmem” diyerek duygularını dile getirdi.

1a577f0f-d943-4e02-81c5-1a9180176ad3.jpeg

81417a91-4f28-4b0b-bb79-5e51eff00aa5.jpeg

Son Haberler
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü