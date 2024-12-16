Eyüpspor Arif Sarsılmaz'a takıldı!

Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'ya takılan Eyüpsporlu futbolcular bu kez de ünlü kuaför Arif Sarsılmaz'a takıldı. Sosyal medyadan ününü duydukları Arif Sarsılmaz’a tıraş olmak için gelen Brekalo ve Barak, “Bakalım söyledikleri gibi ellerin gerçekten sihirli mi? Göreceğiz” diyerek kuaför koltuğuna oturdu. Arif Sarsılmaz, Brekalo’yu tıraş ederken dikkatle izleyen Barak, “Daha önce makasını bu kadar ustalıkla kullanan kuaför görmedim, tebrik ederim” dedi.

Tıraş sonrası kuaför Arif Sarsılmaz’la sosyal medyasında paylaşmak için fotoğraf çektiren Brekalo ise, “Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Arif’in sihirli dokunuşuyla imajım yenilendi. Türkiye’den ayrılana dek başka kuaför aramam” diye konuştu.

Müşteri memnuniyetinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten kuaför Arif Sarsılmaz, “Bu güne kadar koltuğuma oturup kendisini benim ellerime bırakan hiçbir müşterim pişman olmadı. Bu da benim en büyük ödülüm oluyor. Altın Makas ödülü verseler bu kadar sevinmem” diyerek duygularını dile getirdi.