Eyüpspor Berke için anlaştı: Resmen duyurdular

Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer’in ara transferde Ahmed Kutucu ile birlikte Galatasaray’a transferi gündeme gelse de yönetim başarılı kaleciyi takımda tutma kararı almıştı. Sarı kırmızılılar Muslera’nın olası ayrılığı sonrası Berke için harekete geçmesi beklenirken flaş bir hamle geldi.

İstanbul ekibi, Berke’nin bonservisinin yüzde 20’sini elinde bulunduran Portimonense ile anlaştıklarını açıkladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Portekiz ekibi ile Berke konusunda anlaştıklarını belirterek "Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de." açıklamasını yaptı.



Fatih Kulaksız, Berke Özer'in geleceğiyle ilgili olarak "Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.