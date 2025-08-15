Eyüpspor Berke'nin yerini Brezilyalı isimle doldurdu

Süper Lig'e 4-1'lik Konyaspor yenilgisiyle kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Berke Özer'i 4.5 milyon Euro karşılığında Lille'e satan İstanbul ekibi, yeni kalecisini Brezilya'da buldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, Bahia forması giyen Marcos Felipe'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Hem oyuncu tarafı hem de kulüple prensip anlaşmanın sağlanmasının ardından Felipe İstanbul'a geldi.
29 yaşındaki kalecinin, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Eyüpspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.