Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Eyüpspor’a konuk olacğaı maçın VAR hakemi belli oldu. VAR sisteminin başında Danimarkalı hakem yer alacak.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet oldu.

Trendyol Süper Lig’in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor’a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

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