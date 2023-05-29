Eyüpspor-Bodrumspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanacak ilk maçın hakemi açıklandı.

Eyüpspor-Bodrumspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eyüp Stadı'nda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. (AA)

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