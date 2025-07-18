Eyüpspor Brezilyalı sağ beki duyurdu!

Eyüpspor, Fluminense'den Brezilyalı sağ bek Calegari'yi transfer etti.

23 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Eyüpspor tarafından transferle ilgili yapılan açıklamada transfer sürecinin kolay olmadığına dikkat çekildi.

Fluminense ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında ciddi saat farkı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle transferin uzadığı ifade edildi.

Yeni transfer Calegari ise "Merhaba ikas Eyüpspor ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu güçlü ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanarak duygyularını paylaştı.