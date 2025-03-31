Eyüpspor evinde kayıp! Başakşehir'e 3 - 1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış müsabakasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Yalçın Kayan'ın ceza yayı üzeri sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

74. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan yerden ortasında savunmadan çarparak havalan topu Kemen, röveşata vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan ortasında savunmadan seken topa ceza sahası dışından Umut Meraş gelişine sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın içeri kat ettikten sonra ceza yayı üzerinden sol ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. 1-3

90+3. dakikada Yusuf'un sağ taraftan pasında savunmada Hamza'dan sekerek havalanan top Keny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağına çekerek plase vuruşunda sağ alt köşeye giden topu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Hamza Akman dk. 84), Halil Akpunar (Umut Bozok dk. 77), Emre Akbaba (Hüseyin Maldar dk. 84), Yalçın Kayan (Dorukhan Toköz dk. 73), Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Recep Niyaz, Erdem Çalık, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 63), Ousseynou Ba, Leonardo Duarte (Festy Ebosele dk. 89), Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Umut Güneş (Oliver Kemen dk. 63), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 85), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 85)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Prince Ampem (dk. 26) (Eyüpspor), Ivan Brnic (dk. 22), Oliver Kemen (dk. 74) Yusuf Sarı (dk. 86) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Arda Turan (Teknik direktör) (Eyüpspor) Berat Özdemir, Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Başakşehir)