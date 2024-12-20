Eyüpspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 2 kritik isim kart sınırında

Fenerbahçe 15 maçta; 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ligde 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başar
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, müsabakada forma giyemeyecek.
Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.
2 KRİTİK İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.
Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri