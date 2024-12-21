Eyüpspor Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı. Yöneticiler birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eyüpspor Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı. Yöneticiler birbirine girdi

Eyüpspor - Fenerbahçe maçından sonra protokol tribününde tartışma çıktı. İki takımın yöneticileri arasında arbede yaşandı.

Süper Lig’in 17. Haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

KAZANAN ÇIKMADI

Kasımpaşa Stadı’nda oynanan maçta taraflar 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü. Eyüpspor’un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu kaydederken Fenerbahçe’nin golü 45+4. dakikada En-Nesyri kaydetti. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

MAÇ SONU PROTOKOL KARIŞTI

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından protokol tribününde ortalık karıştı. İki takımın yöneticileri arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü arbede yaşandı.

Bu sonuç ile birlikte 36 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 27 puanı olan Eyüpspor ise maç fazlasıyla 4. sırada.

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