Eyüpspor Fenerbahçe maçından ilk gol geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

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24. dakikada topla buluşan Ahmet Kutucu, topu ağlara gönderdi. Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

13' Emre Akbaba, orta sahanın sağ tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

11' Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Djiku topu karşılayarak dışarı gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

8' Çağlar Söyüncü, orta alanın sağ tarafında Thiam'a faul yaptı. Eyüpspor, serbest vuruş kullanacak.

7' İrfan Can Kahveci ayağa kalktı. Mücadele yeniden hareketlendi.

6' İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanın sağında Ahmed Kutucu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Emre Kargın oyunu devam ettirdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

3' Ceza sahasına kullanılan uzun taç atışı sonrası Fenerbahçe savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'Maç başladı

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.

2 KRİTİK İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En-Nesyri