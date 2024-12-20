Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 17. haftasının açılışında oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. VAR sisteminin başında Mustafa İlker Coşkun bulunacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılışında bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

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